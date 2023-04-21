Продюсер Дмитрий Калантаров рассказал о роли «культурного лобби» в продвижении Данилы Козловского

Генеральный продюсер АНО «Музыкальное сердце театра» Дмитрий Калантаров рассказал о том, как участие Данилы Козловского в «культурном лобби» влияет на его продвижение. Об этом сообщает «Царьград».
Московская прокуратура изъявила желание проверить актера по статье о дискредитации вооруженных сил России. Повод дал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его данным, в своих соцсетях Козловский отрицательно высказывался по поводу СВО, а также призывал людей к демонстрациям. Сейчас у актера не хватает денег на жизнь в США, и он намеривается вернуться в Россию.
Член общественного совета при Министерстве культуры России, генеральный продюсер АНО «Музыкальное сердце театра» Дмитрий Калантаров выяснил, что среди режиссеров и актеров кино появилось некое «культурное лобби». В нем кроме прочих состоит Данила Козловский и президент Украины Владимир Зеленский. На такие выводы Калантаров натолкнулся, исследовав фильмы, снятые Марюсом Вайсбергом. В его творениях и снимались вышеупомянутые личности.
Ранее актер Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к активисту Виталию Бородину.