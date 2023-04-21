Продюсер Дмитрий Калантаров рассказал о роли «культурного лобби» в продвижении Данилы Козловского

Московская прокуратура изъявила желание проверить актера по статье о дискредитации вооруженных сил России. Повод дал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его данным, в своих соцсетях Козловский отрицательно высказывался по поводу СВО, а также призывал людей к демонстрациям. Сейчас у актера не хватает денег на жизнь в США, и он намеривается вернуться в Россию.