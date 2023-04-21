«100 тысяч на север, 100 тысяч на юг»: Пригожин объяснил, как приток бойцов в ЧВК «Вагнер» изменил бы ход СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин совершил рабочую поездку по фронту для решения проблем на флангах. В беседе с военкором Александром Симоновым предприниматель рассказал о сущности новых «микро ЧВК», а также о правильных подходах к спецоперации и адекватном построении военной структуры.
По словам бизнесмена, ЧВК «Вагнер» начинала свою деятельность с 40 человек. Спустя время у компании появились самолеты, вертолеты, танки, артиллерия, а также спутниковая разведка и все, что требуется для нормальной армии.
«Мы все это используем на благо своего бойца. Поэтому, когда боец идет штурмовать какой-то опорный пункт, то поверьте мне, мы сначала подробно изучим, что там происходит со спутников, с беспилотников, после этого получим радиоперехваты, агентурные данные, все что нам необходимо», — сказал Пригожин.
Основатель «оркестра» добавил, что в других частных военных компаниях все происходит иначе. Например, «газпромовского» бойца просто вышвыривают из ЧВК «Поток» в грязь, после чего он вынужден сам заниматься своими проблемами.
«Я могу сказать так, что требования действительно высокие. Никто не давал никому права нарушать дисциплину и дезертировать. Это у нас два основных столпа, на которых держится ЧВК «Вагнер» и почему мы идем вперед», — продолжил Пригожин, говоря о принципах «музыкантов».
Основные потери, по мнению бизнесмена, происходят не из-за сложных задач, а из-за халатности субподрядчиков, которые должны работать с бойцами, в частности, в сфере обеспечения боеприпасами.
«Поэтому высокие потери, в целом сегодня, и, не сомневаюсь, что будут еще выше, из-за отсутствия организации и из-за снобизма, которым страдает определенное количество лиц, которые думают, что, дойдя до определенного уровня, они становятся богами», — отметил предприниматель.
Основатель «оркестра» также отметил, что ход СВО могло бы изменить увеличение численности бойцов ЧВК «Вагнер». Так, по словам Пригожина, «100 тысяч на север, 100 тысяч на юг» штурмовиков смогли бы вытеснить ВСУ на 100 км от Донецка.
Пригожин ранее заявил, что ЧВК «Вагнер» никогда не зарабатывала деньги на боевых действиях и всегда выступала защитником интересов России. По его словам, у других частных военных компаний могут быть абсолютно другие задачи.