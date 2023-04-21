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Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли: танки Abrams не способны в корне переломить ситуацию

Армия
Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли: танки Abrams не способны в корне переломить ситуацию

Американские танки Abrams могут оказать влияние на ход конфликта на Украине, но не способны переломить его в корне. Об этом заявил глава комитета начальников штабов министерства обороны США Марк Милли.

Ранее он отметил, что 65 бойцов ВСУ недавно завершили освоение американской системы ПВО Patriot. Обучение проходят прямо сейчас около 2.5 тысячи военнослужащих.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин сообщил срок прибытия танков Abrams в Германию, которые будут использоваться для обучения Вооруженных сил Украины.
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