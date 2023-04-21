Проглотившая магниты девочка из Норильска умерла спустя месяц лечения

Норильским врачам не удалось спасти двухлетнюю девочку, поступившую в больницу из-за проглоченных магнитов.
Как сообщает РЕН ТВ, ребенка привезли в лечебное учреждение с жалобами на боли в животе. Позже удалось установить, что она проглотила несколько магнитов.
Пациентка около месяца находилась в реанимации, сообщили журналисты. Из-за ухудшения состояния ее подключили к аппарату ИВЛ. 14 апреля девочка скончалась, несмотря на старания медиков. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее врачам в Оренбурге удалось спасти двоих детей, проглотивших батарейки и магниты.