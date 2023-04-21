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При поддержке Минстроя России в новых регионах восстановили 76 медучреждений

Общество
При поддержке Минстроя России в новых регионах восстановили 76 медучреждений

При поддержке Минстроя России в новых регионах проведены работы по восстановлению 76 медицинских учреждений, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

По данным отчета, в Донецкой Народной Республике отремонтировали 42 медицинских учреждения, а в Луганской Народной Республике 28. В Запорожской и Херсонской областях строители России восстановили 6 медпунктов.

В планах завершить восстановительные работы по разрушенной больнице в Волновахе (ДНР). На данный момент почти готов главный лечебный корпус, внутри уже занимаются отделкой.

Также в корпусе диагностического центра работают над цементно-песчаной стяжкой. В хозяйственном отделении и гаражных боксах специалисты восстанавливают цементный каркас для облицовывания стен. Плюс ко всему строители занимаются фасадом и благоустройством территории.

Ранее сообщалось, что первые жильцы нового микрорайона в Мариуполе получили ключи от квартир.
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