При поддержке Минстроя России в новых регионах восстановили 76 медучреждений

Также в корпусе диагностического центра работают над цементно-песчаной стяжкой. В хозяйственном отделении и гаражных боксах специалисты восстанавливают цементный каркас для облицовывания стен. Плюс ко всему строители занимаются фасадом и благоустройством территории.