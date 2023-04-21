Вдова известного советского разведчика Савинцева погибла в Москве, выпав с балкона своей квартиры

Супруга советского разведчика Евгения Савинцева, в середине прошлого века принимавшего активное участие в борьбе против бандеровских формирований на Украине, умерла в Москве в результате несчастного случая. Подробностями произошедшего поделилось агентство REGNUM со ссылкой на свои источники.
Как стало известно, в начале апреля врачи госпитализировали Светлану Савинцеву после падения с большой высоты. Женщина получила серьезные травмы, сорвавшись с балкона своей квартиры в доме по улице Генерала Антонова.
При этом 87-летнюю пенсионерку доставили в городскую клиническую больницу имени С. С. Юдина. Медики пытались спасти вдову известного разведчика, однако она умерла в течение нескольких часов.
В свою очередь правоохранители возбудили уголовное дело. Теперь им предстоит выяснить детали и причины произошедшего.
Ранее сообщалось о гибели российской гандболистки Виктории Дивак, которая выступала за команду «Астраханочки». Девушка получила смертельные травмы, рухнув с высоты восьмого этажа.