Вдова известного советского разведчика Савинцева погибла в Москве, выпав с балкона своей квартиры

Супруга советского разведчика Евгения Савинцева, в середине прошлого века принимавшего активное участие в борьбе против бандеровских формирований на Украине, умерла в Москве в результате несчастного случая. Подробностями произошедшего поделилось агентство REGNUM со ссылкой на свои источники.