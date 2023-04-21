MBC: поставки снарядов Вашингтону угрожают Сеулу дефицитом боеприпасов на собственных складах

Южная Корея рискует сама остаться без боеприпасов, если поставит США 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Они были зарезервированы на случай военных действий на Корейском полуострове, сообщил телеканал MBC.
По его данным, на восстановление запаса может уйти около пяти лет. Эти снаряды в настоящий момент готовятся к отправке на американские базы в Германии. В газете Dong-a Ilbo сообщалось, что Вашингтон закупит новые боеприпасы у южнокорейской компании и поставят их Сеулу взамен одолженных 500 тыс. снарядов калибра 155 мм.
Компании южнокорейского ВПК производят в год до 100 тыс. таких боеприпасов. Это означает, что «возвращение долга» США может занять порядка четырех-пяти лет. Такие расчеты провоцируют опасения, что Сеул может столкнуться с «неизбежными пробелами в поддержании боеготовности на случай войны», резюмировали в MBC.
В Министерстве национальной обороны Южной Кореи заявили, что не могут подтвердить детали поставки снарядов. Если таковая и существует, она не угрожает проблемами с боеготовностью, заявили в ведомстве.