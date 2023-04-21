MBC: поставки снарядов Вашингтону угрожают Сеулу дефицитом боеприпасов на собственных складах

По его данным, на восстановление запаса может уйти около пяти лет. Эти снаряды в настоящий момент готовятся к отправке на американские базы в Германии. В газете Dong-a Ilbo сообщалось, что Вашингтон закупит новые боеприпасы у южнокорейской компании и поставят их Сеулу взамен одолженных 500 тыс. снарядов калибра 155 мм.