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Мария Захарова напомнила Германии о «Северном потоке» после заявлений о приемлемости ударов по РФ

Политика
Мария Захарова напомнила Германии о «Северном потоке» после заявлений о приемлемости ударов по РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса. Она уверена, что подобные комментарии неприемлемы.

Речь идет о сообщении политика, где он назвал «приемлемой тактикой» удары Вооруженных сил Украины по территории России. Дипломат сделала акцент на том, что запомнит эти слова.

Также она напомнила Писториусу о подрыве «Северного потока». Захарова поинтересовалась, не является ли этот инцидент «приемлемой тактикой ограничительных ударов» в отношении важного для страны проекта.

«Хотелось бы ясности», – иронично подытожила представитель МИД.

Ранее Захарова сообщила о «всплеске шпиономании» в Европе, особенно в Финляндии и Швеции. Она заявила, что слухи о разведывательной деятельности России не соответствуют действительности.
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