Депутат ГД Соловьев: песни Вайкуле почти забыты, а памятники героям ВОВ останутся в памяти навсегда

Депутат Государственной думы Сергей Соловьев раскритиковал Лайму Вайкуле за высказывание о памятниках героям ВОВ. Отрицающая художественную ценность памятников солдатам Великой Отечественной войны певица, выставляет себя в негативном свете, об этом депутат заявил в беседе с NEWS.ru.