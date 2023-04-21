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Депутат ГД Соловьев: песни Вайкуле почти забыты, а памятники героям ВОВ останутся в памяти навсегда

Шоу-бизнес
Депутат ГД Соловьев: песни Вайкуле почти забыты, а памятники героям ВОВ останутся в памяти навсегда

Депутат Государственной думы Сергей Соловьев раскритиковал Лайму Вайкуле за высказывание о памятниках героям ВОВ. Отрицающая художественную ценность памятников солдатам Великой Отечественной войны певица, выставляет себя в негативном свете, об этом депутат заявил в беседе с NEWS.ru.

«Сейчас ее песни практически забыты, мало кого интересуют и точно не представляют никакой художественной ценности. А памятники героям ВОВ останутся в благодарной памяти народа навсегда», — отметил парламентарий.

Соловьев напомнил, что победа советского народа над фашизмом имеет исторические последствия. В частности, благодаря победе в мире появилось латвийское государство — родина певицы.

Напомним, Вайкуле заявила, что мемориалы не имеют никакой художественной ценности в эфире своего YouTube-шоу.
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