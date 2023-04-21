Депутат ГД Соловьев: песни Вайкуле почти забыты, а памятники героям ВОВ останутся в памяти навсегда

Депутат Государственной думы Сергей Соловьев раскритиковал Лайму Вайкуле за высказывание о памятниках героям ВОВ. Отрицающая художественную ценность памятников солдатам Великой Отечественной войны певица, выставляет себя в негативном свете, об этом депутат заявил в беседе с NEWS.ru.
«Сейчас ее песни практически забыты, мало кого интересуют и точно не представляют никакой художественной ценности. А памятники героям ВОВ останутся в благодарной памяти народа навсегда», — отметил парламентарий.
Соловьев напомнил, что победа советского народа над фашизмом имеет исторические последствия. В частности, благодаря победе в мире появилось латвийское государство — родина певицы.
Напомним, Вайкуле заявила, что мемориалы не имеют никакой художественной ценности в эфире своего YouTube-шоу.