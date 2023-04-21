«Очень хороший психолог»: Депутат Миронов объяснил, как Евгений Пригожин «троллит» Зеленского в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин «троллит» президента Украины Владимира Зеленского в Бахмуте (Артемовске), заявил глава партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» в Госдуме Сергей Миронов.
По словам парламентария, из-за активности «оркестра» Киев бросает все новые силы в попытке удержать город. Причем в «жерновах» Бахмута (Артемовска) «перемалываются» тысячи военнослужащих ВСУ, которых туда отправляет Зеленский.
Депутат предположил, что Евгений Пригожин «заставляет» президента Украины думать, что населенный пункт — «это прямо сосредоточение всего».
«Женя очень хороший психолог. Я назову вещи своими именами — он просто троллит Зеленского», — подчеркнул Миронов в интервью RTVI.
Депутат также назвал бойцов ЧВК «Вагнер» профессионалами и оценил отсутствие бюрократии в «оркестре». Глава партии убежден, что у «музыкантов» есть чему поучиться, и объяснил свою точку зрения.
«Потому что они (ЧВК "Вагнер" — Прим. Ред.) нарабатывали такой опыт годами в разных точках мира, прежде всего в Африке, но не только в Африке, и здесь действительно опыт у них очень большой», — добавил парламентарий.
Военный корреспондент ФАН Александр Яремчук ранее встретился с только что эвакуированными из Бахмута (Артемовска) мирными жителями и спасшими их бойцами ЧВК «Вагнер». Они рассказали о процессе вывода гражданских и попытках украинских силовиков похитить детей.