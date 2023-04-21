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Представитель МИД России Захарова: обещания НАТО о вступлении Украины в альянс опасны и недальновидны

Политика
Представитель МИД России Захарова: обещания НАТО о вступлении Украины в альянс опасны и недальновидны

НАТО обещает принять Украину в состав альянса для мотивации Киева одержать победу в Конфликте. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что в НАТО нацелены одержать «победу» над Россией на Украине. Именно для этого представители организации мотивируют Киев добиться успеха, чтобы после конфликта страна стала членом Североатлантического альянса.

«Подобные заявления недальновидны и просто опасны. Это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности», — заявила Захарова.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков сообщил, что гонка вооружений начинает принимать неконтролируемый характер. Он добавил, что последствия этого сложно предсказать.
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