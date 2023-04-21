Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Rzeczpospolita: Польша и Украина движутся в направлении к созданию единого государства

Политика
Rzeczpospolita: Польша и Украина движутся в направлении к созданию единого государства

Приток беженцев с Украины сделал Польшу двунациональной страной, что может быть шагом в сторону объединения государств, пишет обозреватель Rzeczpospolita Михал Шулджиньский.

По его словам, после начала спецоперации контингент прибывающих в страну украинцев изменился. Повысился уровень образования и достатка беженцев, отметил журналист. При этом количество граждан Украины в Польше уже превысило восемь процентов от населения страны.

«Это явление может иметь как положительные, так и отрицательные последствия», — отметил автор статьи.

Ранее в Великобритании предположили, что президент Украины Владимир Зеленский может отдать Польше западные территории в обмен на помощь в захвате Крыма.
союз польша Украина
Военкоры ФАН