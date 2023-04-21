Rzeczpospolita: Польша и Украина движутся в направлении к созданию единого государства

Приток беженцев с Украины сделал Польшу двунациональной страной, что может быть шагом в сторону объединения государств, пишет обозреватель Rzeczpospolita Михал Шулджиньский.
По его словам, после начала спецоперации контингент прибывающих в страну украинцев изменился. Повысился уровень образования и достатка беженцев, отметил журналист. При этом количество граждан Украины в Польше уже превысило восемь процентов от населения страны.
«Это явление может иметь как положительные, так и отрицательные последствия», — отметил автор статьи.
Ранее в Великобритании предположили, что президент Украины Владимир Зеленский может отдать Польше западные территории в обмен на помощь в захвате Крыма.