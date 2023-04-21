Wildberries запустил новую систему штрафов за подмену товара

Согласно информации пресс-службы, WB совместно с партнерами и «Опорой России» создают понятный и прозрачный способ борьбы с подменами товаров, который поможет полностью искоренить это явление. При этом механизмы взыскания не будут отражаться на заработке контрагентов, поэтому еще до запуска увеличит их доходы на 15%.