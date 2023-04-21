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Wildberries запустил новую систему штрафов за подмену товара

Общество
Wildberries запустил новую систему штрафов за подмену товара

Wildberries обновил систему списаний за подмены товаров. Решение об этом утвердили совместно с Согласительной комиссией при «Опоре России», рассказали РБК в пресс-службе маркетплейса.

Согласно информации пресс-службы, WB совместно с партнерами и «Опорой России» создают понятный и прозрачный способ борьбы с подменами товаров, который поможет полностью искоренить это явление. При этом механизмы взыскания не будут отражаться на заработке контрагентов, поэтому еще до запуска увеличит их доходы на 15%.

Также сообщается, что компания будет поощрять сотрудников за отсутствие подмен.

Маркетплейс обновил и механизм обратной связи для оспаривания подмен товаров. Теперь на создание обращения после начисления за подмену партнерам дается 14, а не семь дней

Штрафы будут направляться на премиальные выплаты сотрудников, чтобы простимулировать бдительность при проверке товара.

Ранее суд признал неправомерность взимания компанией Wildberries платы с клиентов за обратную доставку товара ненадлежащего качества.
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