Клиентка Wildberries из Москвы «подменила» брендовых вещей на сумму около 350 тыс. рублей

Женщина из Москвы подменяла дорогостоящие вещи на подделки в пунктах выдачи заказов Wildberries. Таким образом россиянка украла у маркетплейса около 350 тысяч рублей.
Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT. Авторы отмечают, что 30-летняя жительница столицы заказывала брендовую одежду, драгоценности и смартфон с доставкой в пять ПВЗ. Мошенница подменяла оригинальные товары на подделки, когда заходила в примерочную. Таким образом она получила меховую шубу, юбку от Hugo, золотые кольца и другие вещи.
Представители Wildberries оценили сумму ущерба. Женщина получила вещей приблизительно на 350 тыс. рублей. На данный момент в инциденте разбирается полиция. Они установят, сколько на самом деле должна платформе москвичка.
Ранее Wildberries стали фигурантами уголовного дела о взимании платы с клиентов за обратную доставку товара плохого качества. В суде Роспотребнадзору удалось добиться признания неправомерности такого решения компании.