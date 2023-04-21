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Клиентка Wildberries из Москвы «подменила» брендовых вещей на сумму около 350 тыс. рублей

Происшествия
Клиентка Wildberries из Москвы «подменила» брендовых вещей на сумму около 350 тыс. рублей

Женщина из Москвы подменяла дорогостоящие вещи на подделки в пунктах выдачи заказов Wildberries. Таким образом россиянка украла у маркетплейса около 350 тысяч рублей.

Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT. Авторы отмечают, что 30-летняя жительница столицы заказывала брендовую одежду, драгоценности и смартфон с доставкой в пять ПВЗ. Мошенница подменяла оригинальные товары на подделки, когда заходила в примерочную. Таким образом она получила меховую шубу, юбку от Hugo, золотые кольца и другие вещи.

Представители Wildberries оценили сумму ущерба. Женщина получила вещей приблизительно на 350 тыс. рублей. На данный момент в инциденте разбирается полиция. Они установят, сколько на самом деле должна платформе москвичка.

Ранее Wildberries стали фигурантами уголовного дела о взимании платы с клиентов за обратную доставку товара плохого качества. В суде Роспотребнадзору удалось добиться признания неправомерности такого решения компании.
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