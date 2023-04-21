Клиентка Wildberries из Москвы «подменила» брендовых вещей на сумму около 350 тыс. рублей

Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT. Авторы отмечают, что 30-летняя жительница столицы заказывала брендовую одежду, драгоценности и смартфон с доставкой в пять ПВЗ. Мошенница подменяла оригинальные товары на подделки, когда заходила в примерочную. Таким образом она получила меховую шубу, юбку от Hugo, золотые кольца и другие вещи.