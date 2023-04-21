Посол России в Бразилии Лабецкий: США недовольны независимой политикой стран Латинской Америки

Доктрина Монро, принятая в начале 19 века подразумевала, что США выступают против европейского колониализма в Западном полушарии. Более того, она предусматривает, что любое вмешательство иностранных государств в дела Северной и Южной Америки будет восприниматься как враждебный акт против самих Соединенных Штатов.