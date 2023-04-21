Посол России в Бразилии Лабецкий: США недовольны независимой политикой стран Латинской Америки

Самостоятельная политика государств Латинской Америки вызывает у США недовольство и отторжение. Об этом заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.
Дипломат отметил, что власти США до сих пор живут доктриной Монро, которую никто не отменял. Из-за этого американские власти не готовы принять независимую политику Латинской Америки.
Доктрина Монро, принятая в начале 19 века подразумевала, что США выступают против европейского колониализма в Западном полушарии. Более того, она предусматривает, что любое вмешательство иностранных государств в дела Северной и Южной Америки будет восприниматься как враждебный акт против самих Соединенных Штатов.
«Любые самостоятельные движения государств, которые находятся на латиноамериканском континенте, <...> в Карибах вызывают реакцию отторжения. Естественно, Вашингтон ценит только то, что является его собственной пропагандой», — сказал Лабецкий.
Ранее портал Haber7 сообщил, что Франция и Бразилия готовы отказаться от доллара в торговых расчетах. По мнению авторов статьи, этот шаг демонстрирует начало дедолларизации.