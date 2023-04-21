Представитель МИД Захарова указала на очередной «всплеск шпиономании» в странах Северной Европы

Данные о якобы подрывной и разведывательной деятельности России, которые активно распространяют западные СМИ, не имеют ничего общего с реальностью. При этом Москва будет жестко реагировать на подобные вбросы, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова.