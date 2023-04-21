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Представитель МИД Захарова указала на очередной «всплеск шпиономании» в странах Северной Европы

Политика
Представитель МИД Захарова указала на очередной «всплеск шпиономании» в странах Северной Европы

Данные о якобы подрывной и разведывательной деятельности России, которые активно распространяют западные СМИ, не имеют ничего общего с реальностью. При этом Москва будет жестко реагировать на подобные вбросы, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова.

Как следует из слов дипломата, в последнее время в североевропейских государствах наблюдается «всплеск шпиономании». Главным образом речь идет о Дании, Финляндии, Швеции и Норвегии.

Правительства указанных страны взяли курс на «демонизацию России» и начали потакать гегемонистским интересам Соединенных Штатов. Тем не менее Кремль планирует предпринять ответные шаги.

«Реализуем ответные действия, которые покажут роль представительств этих стран в России в реальном нарушении обязательств по Венской конвенции по дипотношениям», — написала Захарова в личном Telegram-канале.

Меж тем чешский президент Петр Павел призвал к скорейшему включению Украины в Европейский союз. По мнению главы государства, соответствующий вопрос необходимо решить до конца 2023 года.
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