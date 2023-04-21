Певца Динара Рахматуллина похоронили сегодня в Башкирии

На днях родственники артиста Динара Рахматуллина сообщили о его смерти. Сегодня, 21 апреля, состоялась церемония прощания в Республике Башкортостан. Об этом сообщил Starhit.
Близкие покойного не стали озвучивать причину трагедии. Ранее в сети появились слухи, что певца обнаружили мертвым в звукозаписывающей студии.
Информацию, что похороны прошли сегодня днем, подтвердила сестра Динара, но в каком именно населенном пункте не уточняется.
Интернет-пользователи со всей страны выражают соболезнования семье Рахматуллина.
Ранее в возрасте 70 лет скончался гитарист группы ABBA Лассе Велландер.