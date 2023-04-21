Арестович сообщил о «второй спецоперации России» в 2027 году

Россия может начать вторую спецоперацию в 2027 году, заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
В беседе с журналисткой Юлией Латыниной (признана иноагентом в РФ) политик предположил, что Москва готова завершить боевые действия на Украине.
«Россияне готовы закончить войну. Они готовы к этому. Никакой длительной войны не будет», – подчеркнул Арестович.
По его словам, Россия может пойти на такой шаг для освобождения от санкций и пополнения запасов вооружений. После этого может начаться новая спецоперация на Украине, считает Арестович.
Ранее в Кремле назвали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в Альянс подтверждением необходимости в начале СВО.