World Aquastics проверит мировой рекорд российской спортсменки Чикуновой

Международная федерация плавания (World Aquastics) организует проверку мирового рекорда в плавании на 200 метров брассом российской спортсменки Евгении Чикуновой, который она установила на чемпионате России в Казани, сообщает пресс-служба организации.
Чикунова в финале российского чемпионата показала результат в 2 минуты 17,55 секунды. Мировой же рекорд в 2 минуты 18,95 секунды принадлежит Татьяне Скунмакер из сборной ЮАР, которая установила его на Олимпиаде в Токио.
Евгении Чикуновой 18 лет, в числе ее наград серебро на чемпионате мира по плаванию на короткой воде 200 метров брассом. Также у нее второе место на чемпионате Европы в комбинированной эстафете.
Ранее россиянка Арина Суркова побила рекорд РФ на дистанции 50 метров баттерфляем в плавании.