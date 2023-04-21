Канадские политики-мужчины устроили дефиле в розовых туфлях в поддержку акции против насилия над женщинами

Канадские политики решили выступить против «гендерного насилия» над женщинами. Они появились на заседании в розовых туфлях на каблуках.
О произошедшем сообщил руководитель Министерства транспорта Каналы Омар Альхабра в своем аккаунте в Twitter. Он заявил, что таким образом власти поддержали акцию Hope in High Heels одного из кризисных центров страны.
На заседании на всех участниках были розовые туфли на высоких каблуках. Как полагает сам Альхабра, таким образом они мотивируют мужчин участвовать в решении проблемы насилия над женщинами.
Ранее суд Санкт-Петербурга впервые обязал ответчика по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Санкции были применены в отношении развлекательного клуба.