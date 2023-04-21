Глава комитета начальников штабов Пентагона Милли: около более десяти тысяч бойцов ВСУ прошли обучение в Германии

Порядка 11,5 тысячи украинских военных прошли или проходят обучение на территории Германии. Об этом заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.
Представитель отметил, что 65 бойцов ВСУ недавно завершили освоение американской системы ПВО Patriot. Обучение проходят прямо сейчас около 2.5 тысячи военнослужащих.
«Около 2,5 тысячи украинских солдат проходят обучение прямо сейчас в Германии, около 9 тысяч закончили тренировки и вернулись на Украину», — сказал Милли
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил срок прибытия танков Abrams в Германию, которые будут использоваться для обучения ВСУ. Он указал, что прибытия боевых машин стоит ожидать в течении ближайших нескольких недель.