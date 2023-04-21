Президент Чехии Петр Павел призвал Европу начать обсуждение членства Украины в ЕС до конца 2023 года

С таким заявлением политик выступил перед журналистами в Брюсселе, где он находится с трехдневным визитом. По мнению лидера чешского государства, Чехии следует настаивать на скорейшем старте переговоров по вопросу вступления Украины в Евросоюз. При этом Павел осудил принятие некоторыми странами-членами ЕС односторонних мер в ситуации с украинской пшеницей.