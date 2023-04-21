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Президент Чехии Петр Павел призвал Европу начать обсуждение членства Украины в ЕС до конца 2023 года

Политика
Президент Чехии Петр Павел призвал Европу начать обсуждение членства Украины в ЕС до конца 2023 года

Президент Чехии Петр Павел высказался за скорейшее вступление Украины в Евросоюз, поскольку это отвечает интересам его страны. Начать переговоры по этому вопросу необходимо уже в 2023 году, приводит высказывание политика Чешское ТВ.

«Чем шире будет зона стабильности к востоку от наших границ, тем в большей безопасности будем и мы здесь», — пояснил Петр Павел.

С таким заявлением политик выступил перед журналистами в Брюсселе, где он находится с трехдневным визитом. По мнению лидера чешского государства, Чехии следует настаивать на скорейшем старте переговоров по вопросу вступления Украины в Евросоюз. При этом Павел осудил принятие некоторыми странами-членами ЕС односторонних мер в ситуации с украинской пшеницей.

Ранее президент Чехии анонсировал визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Прагу в начале мая. Предстоящие переговоры, в основном, будут посвящены поддержке киевских властей. Также стороны могут обсудить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развитие отношений ЕС с Китаем.
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