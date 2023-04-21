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Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины

Происшествия
Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины

Вой сирен раздается на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные с официального портала, предназначенного для оповещения населения.

На интерактивной карте все регионы государства окрашены красным цветом, что соответствует объявлению воздушной тревоги. При этом никакой информации о ракетных или артиллерийских ударах к текущему моменту не поступало.

В ночь на пятницу, 21 апреля, жителей Украины дважды призывали пройти в укрытие в связи с возможной опасностью. Сирены выли в Сумской, Хмельницкой, Львовской и других областях страны.
Украина воздушная тревога сирены
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