Криптобиржа Binance снова позволяет гражданам РФ оплачивать депозиты с российских карт

Известная криптобиржа Binance вернула возможность для пользователей из РФ пополнять счет с помощью русских карт. Соответствующую информацию подтвердили в технической поддержке.
Помимо карт местных банков, жители РФ снова смогут воспользоваться кошельками Qiwi для манипуляций со счетом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. В техподдержке подчеркнули, что принимают любые российские карты.
Это не первое послабление для аудитории. Так, лимит счета тоже отменили. До этого граждане могли хранить на счету не более 10 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что в поставщики стали устанавливать в китайских смартфонах российский маркетплейс приложений RuStore. По мнению экспертов, такое решение станет шагом к улучшению суверенитета России в секторе цифровых технологий.