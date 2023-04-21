В МИД КНДР ответили Западу, что страна даже «через тысячу лет» не откажется от ядерного оружия

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что Пхеньян не откажется от ядерного оружия «и через тысячу лет». Министр ответила на риторику стран Запада.
Сон Хи назвала G7 «закрытой группой ничтожных государств». Она подчеркнула, что «Большая семерка» является политическим инструментом, который служит Вашингтону.
«Пусть США и Запад сто лет, тысячу лет не признают, но наш статус как обладателя ядерного оружия останется неопровержимым и несомненным фактом», — приводит слова главы МИД КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу ранее заявил, что Европы больше не существует. По словам чиновника, теперь она подчинена США и лишена прежнего влияния в мире.