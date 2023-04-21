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Глава СБУ Малюк: Киев обменял двух священников Украинской православной церкви

Украина
Глава СБУ Малюк: Киев обменял двух священников Украинской православной церкви

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил об обмене двух священников Украинской православной церкви (УПЦ), которая в РФ считается канонической, на пленных украинских военнослужащих. Об этом он рассказал изданию «Интерфакс-Украина».

По данным, одного из священнослужителей обменяли на 28 военных ВСУ. Власти России об обмене не сообщали. Последний известный обмен пленными состоялся между Москвой и Киевом 16 апреля.

Ранее Минобороны России сообщило о потерях ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях.
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