Россиянин Непомнящий сыграл вничью с китайцем Лижэнем в девятой партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл с представителем Китая Дин Лижэнем ничейную девятую партию матча за мировое чемпионство.
Партия завершилась на 82-м ходу и стала самой длинной в проходящем матче. Россиянин играл белыми фигурами. Общий счет 5:4 в пользу российского гроссмейстера.
Матч за мировое превосходство в шахматах проходит в Казахстане, городе Астана. Следующая игра будет проходить в воскресенье, 23 апреля, где Непомнящий сыграет черными.
Ранее сообщалось, что шахматистка Эльмира Мирзоева уверена в выигрыше Яна Непомнящего на чемпионате мира по шахматам.