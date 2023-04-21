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Россиянин Непомнящий сыграл вничью с китайцем Лижэнем в девятой партии матча за мировую шахматную корону

Спорт
Россиянин Непомнящий сыграл вничью с китайцем Лижэнем в девятой партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл с представителем Китая Дин Лижэнем ничейную девятую партию матча за мировое чемпионство.

Партия завершилась на 82-м ходу и стала самой длинной в проходящем матче. Россиянин играл белыми фигурами. Общий счет 5:4 в пользу российского гроссмейстера.

Матч за мировое превосходство в шахматах проходит в Казахстане, городе Астана. Следующая игра будет проходить в воскресенье, 23 апреля, где Непомнящий сыграет черными.

Ранее сообщалось, что шахматистка Эльмира Мирзоева уверена в выигрыше Яна Непомнящего на чемпионате мира по шахматам.
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