Власти Ирана помиловали более 1760 человек в честь окончания месяца Рамадан

Однако амнистия не распространяется на тех, кто признан виновным в вооруженной борьбе против страны, обороте наркотиков, изнасиловании, ограблении, контрабанде оружия, похищении, взяточничестве, связях с иностранными спецслужбами, вандализме, поджоге, подделке денег, их отмывании, подрыве экономики. Также не рассматриваются дела осужденных по иску от частного лица.