Власти Ирана помиловали более 1760 человек в честь окончания месяца Рамадан

Амнистии в знаменательные даты являются стандартной практикой для многих государств.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи принял решение о смягчении либо обнулении приговоров 1760 заключенным по случаю праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), ознаменовавшего собой окончание священного для мусульман месяцы Рамадан.
Это стало ответом на письмо главы судебной системы в отношении заключенных, признанных имеющими право на помилование. Конституция Ирана предоставляет Верховному лидеру возможность осуществлять подобные действия.
Однако амнистия не распространяется на тех, кто признан виновным в вооруженной борьбе против страны, обороте наркотиков, изнасиловании, ограблении, контрабанде оружия, похищении, взяточничестве, связях с иностранными спецслужбами, вандализме, поджоге, подделке денег, их отмывании, подрыве экономики. Также не рассматриваются дела осужденных по иску от частного лица.
В феврале-начале марта уже были помилованы до 90 тысяч человек, среди которых присутствует множество тех, кто был задержан за участие в общественных беспорядках.