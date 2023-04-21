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Власти Ирана помиловали более 1760 человек в честь окончания месяца Рамадан

Весь мир
Власти Ирана помиловали более 1760 человек в честь окончания месяца Рамадан

Амнистии в знаменательные даты являются стандартной практикой для многих государств.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи принял решение о смягчении либо обнулении приговоров 1760 заключенным по случаю праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), ознаменовавшего собой окончание священного для мусульман месяцы Рамадан.

Это стало ответом на письмо главы судебной системы в отношении заключенных, признанных имеющими право на помилование. Конституция Ирана предоставляет Верховному лидеру возможность осуществлять подобные действия.

Однако амнистия не распространяется на тех, кто признан виновным в вооруженной борьбе против страны, обороте наркотиков, изнасиловании, ограблении, контрабанде оружия, похищении, взяточничестве, связях с иностранными спецслужбами, вандализме, поджоге, подделке денег, их отмывании, подрыве экономики. Также не рассматриваются дела осужденных по иску от частного лица.

В феврале-начале марта уже были помилованы до 90 тысяч человек, среди которых присутствует множество тех, кто был задержан за участие в общественных беспорядках.
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