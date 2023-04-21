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Силовики задержали мужчину, запускавшего квадрокоптер над псковским аэропортом Княгиня Ольга

Происшествия
Силовики задержали мужчину, запускавшего квадрокоптер над псковским аэропортом Княгиня Ольга

Сотрудники силовых структур задержали мужчину, запустившего квадрокоптер с камерой над аэропортом Княгиня Ольга в Пскове. Злоумышленником оказался 38-летний местный житель, сообщает Telegram-канал Shot.

Гражданина оперативно доставили в отделение полиции, где задержанный дал признательные показания. Отмечается, что ранее псковитянин не привлекался к административной ответственности. Правоохранители устанавливают мотивы запустившего квадрокоптер над объектом стратегической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на стоянке для самолетов в аэропорту Пскова нашли беспилотник с камерой. На место обнаружения БПЛА, оснащенного прибором для съемки, немедленно выехали сотрудники спецслужб и взрывотехники.
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