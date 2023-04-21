Силовики задержали мужчину, запускавшего квадрокоптер над псковским аэропортом Княгиня Ольга

Сотрудники силовых структур задержали мужчину, запустившего квадрокоптер с камерой над аэропортом Княгиня Ольга в Пскове. Злоумышленником оказался 38-летний местный житель, сообщает Telegram-канал Shot.
Гражданина оперативно доставили в отделение полиции, где задержанный дал признательные показания. Отмечается, что ранее псковитянин не привлекался к административной ответственности. Правоохранители устанавливают мотивы запустившего квадрокоптер над объектом стратегической инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что на стоянке для самолетов в аэропорту Пскова нашли беспилотник с камерой. На место обнаружения БПЛА, оснащенного прибором для съемки, немедленно выехали сотрудники спецслужб и взрывотехники.