Политолог Гагарин считает Украину площадкой для противостояния России и НАТО

СВО на Украине началась после того, как НАТО стал воплощать в жизнь свои планы по расширению на восток. Сейчас силы Альянса ввязались в конфликт и практически воюют с Россией на территории Незалежной.
Такое мнение высказал в беседе с изданием Pravda.Ru политолог, руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. Эксперт отметил, что лидеры западных стран нарушили все договоренности, которые были достигнуты еще с последним президентом СССР Горбачевым и решили расширить свое влияние в Восточной Европе. Это и побудило Россию начать спецоперацию, указал политолог.
В скором времени Украина как самостоятельное государство прекратит свое существование, считает Гагарин. Часть страны достанется Польше, которая практически не скрывает своих планов на территории соседнего государства. Некоторые регионы могут отойти Венгрии и другим странам Европы. В настоящее время украинская территория выступает плацдармом, на котором идет столкновение России и НАТО, заключил эксперт.