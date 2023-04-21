Депутат Госдумы Никита Чаплин потушил пожар в Зарайском городском округе

Неосторожность жителей и пал сухой травы вблизи деревни Ратькино чуть не привели к трагедии. Деревню от огня помог отстоять депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин в ходе своей поездки в округ.
Во время объезда населенных пунктов он обнаружил очаг возгорания и подручными средствами до приезда пожарных минимизировал дальнейшее распространение огня.
«Вместе с директором Зарайского музея Кириллом Кондратьевым мы проводили мероприятия в округе, когда заметили пожар. Рядом никого не было, поэтому мы потушили пожар подручными средствами. Призываю ловить и привлекать к ответственности виновников всех пожаров. В России ежедневно из-за такой халатности гибнут люди, животные, птицы. Давайте будем бережно относиться к природе и друг к другу», — сказал парламентарий.
Ранее Никита Чаплин дал советы владельцам дачных домов, которые обокрали неустановленные лица.