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Россияне смогут принять участие в турнирах по стрельбе из лука после прохождения проверки на «нейтральность»

Спорт
Россияне смогут принять участие в турнирах по стрельбе из лука после прохождения проверки на «нейтральность»

Международная федерация стрельбы из лука разрешила российским спортсменам принимать участие в крупных турнирах. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы организации.

В сообщении указано, что речь идет о допуске спортсменов в «нейтральном статусе». При этом атлетам придется пройти независимую проверку, чтобы отстоять свое право на выступления на мировом уровне.

«Исполнительный комитет World Archery подтвердил свою поддержку рекомендаций Международного олимпийского комитета и согласился изучить возможность возвращения этих спортсменов на строгих условиях приемлемости», — подчеркнули представители федерации.

Накануне аналогичное решение принял Международный союз современного пятиборья. В организации подчеркнули, что в текущей геополитической ситуации спорт должен стать инструментом для достижения мира.
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