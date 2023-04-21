Россияне смогут принять участие в турнирах по стрельбе из лука после прохождения проверки на «нейтральность»

Международная федерация стрельбы из лука разрешила российским спортсменам принимать участие в крупных турнирах. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы организации.
В сообщении указано, что речь идет о допуске спортсменов в «нейтральном статусе». При этом атлетам придется пройти независимую проверку, чтобы отстоять свое право на выступления на мировом уровне.
«Исполнительный комитет World Archery подтвердил свою поддержку рекомендаций Международного олимпийского комитета и согласился изучить возможность возвращения этих спортсменов на строгих условиях приемлемости», — подчеркнули представители федерации.
Накануне аналогичное решение принял Международный союз современного пятиборья. В организации подчеркнули, что в текущей геополитической ситуации спорт должен стать инструментом для достижения мира.