«Аэрофлот» решил в честь 9 мая подарить ветеранам ВОВ бесплатные авиабилеты

Участники Великой Отечественной войны вместе с любым сопровождающим получили от «Аэрофлота» возможность совершить бесплатный полет. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Акцию планируют провести с 2 по 11 мая 2023 года в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В дополнение к билету ветеран также получит сертификат на второй бесплатный полет в течение года. Он может быть оформлен на два лица по маршруту «туда-обратно».
Полеты, организованные рейсами «Аэрофлота», «России» или «Авроры», будут осуществлены с 12 июня 2023 года по 30 апреля 2024 года. Традиционную майскую акцию «Аэрофлот» в честь Дня Победы организовывают с 2001 года.
Ранее стало известно, что в Томской области планируют выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы сделать ежемесячными.