«Аэрофлот» решил в честь 9 мая подарить ветеранам ВОВ бесплатные авиабилеты

Акцию планируют провести с 2 по 11 мая 2023 года в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В дополнение к билету ветеран также получит сертификат на второй бесплатный полет в течение года. Он может быть оформлен на два лица по маршруту «туда-обратно».