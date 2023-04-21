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Мэрия Белгорода назвала число пострадавших от взрыва машин

Происшествия
Мэрия Белгорода назвала число пострадавших от взрыва машин

Шесть автомобилей пострадали в результате взрыва в Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мэрия указала, что продолжает собирать информация о поврежденном имуществе на улицах Шаландина и Губкина. После оформления документов и оценки повреждений жителям предложат компенсацию или ремонт автомобилей. Машину, которую забросило на крышу магазина, эвакуировали.

Сейчас в поврежденном доме проводят строительную экспертизу. Специалисты оценивают состояние строения и готовятся к началу восстановительных работ. Квартиры будут отремонтированы в кратчайшие сроки.

Причиной ЧП, произошедшего вечером 20 апреля, стал нештатный сход авиабоеприпаса при полете самолета Су-34 ВКС РФ над городом. В соцсетях появилось видео с записью инцидента.
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