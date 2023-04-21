Мэрия Белгорода назвала число пострадавших от взрыва машин

Мэрия указала, что продолжает собирать информация о поврежденном имуществе на улицах Шаландина и Губкина. После оформления документов и оценки повреждений жителям предложат компенсацию или ремонт автомобилей. Машину, которую забросило на крышу магазина, эвакуировали.