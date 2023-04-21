Мэрия Белгорода назвала число пострадавших от взрыва машин

Шесть автомобилей пострадали в результате взрыва в Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Мэрия указала, что продолжает собирать информация о поврежденном имуществе на улицах Шаландина и Губкина. После оформления документов и оценки повреждений жителям предложат компенсацию или ремонт автомобилей. Машину, которую забросило на крышу магазина, эвакуировали.
Сейчас в поврежденном доме проводят строительную экспертизу. Специалисты оценивают состояние строения и готовятся к началу восстановительных работ. Квартиры будут отремонтированы в кратчайшие сроки.
Причиной ЧП, произошедшего вечером 20 апреля, стал нештатный сход авиабоеприпаса при полете самолета Су-34 ВКС РФ над городом. В соцсетях появилось видео с записью инцидента.