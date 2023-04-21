Особый посол МИД России Машков: гонка вооружений становится неконтролируемой

Гонка вооружений принимает неконтролируемый характер, в том числе и в ракетной сфере. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.
Представитель ведомства отметил, что трудно предсказать последствия новой гонки вооружений. Машков отметил, что в совершенствование ракетных технологий сейчас вкладываются десятки миллиардов долларов.
«Быстрыми темпами модернизируются стратегические наступательные вооружения. Весьма активно наращивает свои ракетные возможности КНР. В клуб обладателей МБР недавно «ворвалась» КНДР», — заявил дипломат.
Он отметил, что сейчас идет перераспределение потенциалов МБР. Кроме того, обладать данными вооружениями хотят Израиль, Индия и Пакистан.
Ранее МИД КНДР заявил о недопустимости вмешательства других стран в ядерную программу государства. Они указали, что наращивание стратегического арсенала является суверенным правом страны и никто не может контролировать или ограничивать его.