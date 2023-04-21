Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о взятии в плен восьми военных ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взятии в плен восьми военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.
Рогов заявил, что в плен взяты военные 110-й бригады ВСУ из группировки «Восток». Он подчеркнул, что взятие восьми человек за один раз является отличным показателем.
18 апреля Рогов предупреждал, что ВСУ могут активизироваться на линии соприкосновения в Запорожской области в течение недели. Он спрогнозировал, что из-за нехватки сил украинские бойцы будут стараться передвинуться к Азовскому морю восточнее города Мелитополь, чтобы перерезать сухопутную дорогу в Крым.
Ранее Рогов заявил, что украинские военные попытались использовать химоружие на Запорожском направлении.