Актер Алексей Чадов вспомнил об опасностях, которым подвергался на съемках у режиссера Алексея Балабанова

Актер Алексей Чадов рассказал о подробностях съемок на площадках режиссера Алексея Балабанова. По словам артиста, в некоторых случаях его жизнь подвергалась смертельной опасности.
В интервью изданию «Аргументы и Факты» он сообщил о нескольких эпизодах. В первую очередь он вспомнил случай во время работы над картиной «Война». Тогда ему пришлось лезть в ледяную реку с автоматом.
«Вот там я конкретно испугался, мы чуть не утонули на плоту», – поделился Чадов.
Позже он принял участие в другом фильме, где актер смог подняться на склон горы Чегет. Однако спускаться самому ему было страшно. Он подчеркнул, что угол наклона горы был около 90 градусов.
Стоит отметить, что на съемках некоторых фильмов смертельная опасность поджидает не только исполнителей главных ролей, но и съемочную команду. Так, на площадке фильма «Ржавчина» артист Алек Болдуин устроил смертельную стрельбу. Однако обвинения с него будут сняты.