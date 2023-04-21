В столице Австрии разгорелся скандал из-за учительницы немецкого языка, которая якобы на своих уроках оскорбляла детей с Украины, из Сирии и Турции. Об этом сообщает местная телерадиокомпания ORF.
Учительница заявляла, что те ни на что не способны. Так, она призывала турецких детей возвращаться в Турцию, а детей из Сирии и Украины она обвиняла в том, что они не хотят exbnm немецкий язык и соблюдать принятые в Австрии правила.
Женщина заявляла, что ей бы хотелось, чтобы беженцы нашли работу, чтобы ей не пришлось платить. Она спрашивала у детей, кто за них платит.
«Я плачу за все. И все остальные, у кого есть работа. Есть ли работа у мамы и папы? Наверное, нет», — заявляла педагог.
Ранее сообщалось, что украинские беженцы сполна оценили жизнь в Швейцарии.