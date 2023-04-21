АЭВТ: Убытки российских авиакомпаний от продаж в 2022 году составили 144 млрд рублей

Общие убытки российских авиакомпаний от продаж билетов составили 144 миллиарда рублей. Об этом говорится в докладе российской Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
Расходы за прошедший год снизились на три процента, доходы — на 13 процентов. Благодаря поддержке государства большинству перевозчиков удалось сохранить финансовую устойчивость даже в условиях санкций.
АЭВТ указывает, что основными вызовами для авиаотрасли стала потеря части авиапарка из-за отсутствия запчастей, закрытие аэропортов и воздушного пространства, а также финансовые проблемы. Ассоциация назвала проблемой быстрое импортозамещение иностранных воздушных судов.
Пассажирский поток авиакомпаний на этом фоне сократился на 14 процентов, грузопоток — на 59 процентов. Наибольшее снижение наблюдается на международных авиарейсах.
Ранее Минтранс России спрогнозировал рост цен на авиабилеты не выше уровня инфляции.Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик.