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АЭВТ: Убытки российских авиакомпаний от продаж в 2022 году составили 144 млрд рублей

Экономика
АЭВТ: Убытки российских авиакомпаний от продаж в 2022 году составили 144 млрд рублей

Общие убытки российских авиакомпаний от продаж билетов составили 144 миллиарда рублей. Об этом говорится в докладе российской Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Расходы за прошедший год снизились на три процента, доходы — на 13 процентов. Благодаря поддержке государства большинству перевозчиков удалось сохранить финансовую устойчивость даже в условиях санкций.

АЭВТ указывает, что основными вызовами для авиаотрасли стала потеря части авиапарка из-за отсутствия запчастей, закрытие аэропортов и воздушного пространства, а также финансовые проблемы. Ассоциация назвала проблемой быстрое импортозамещение иностранных воздушных судов.

Пассажирский поток авиакомпаний на этом фоне сократился на 14 процентов, грузопоток — на 59 процентов. Наибольшее снижение наблюдается на международных авиарейсах.

Ранее Минтранс России спрогнозировал рост цен на авиабилеты не выше уровня инфляции.Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик.
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