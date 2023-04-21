Самира Илянин: россияне, хотите работать с Африкой, уважайте ее культуру

По словам эксперта, выход российских компаний на африканский рынок осложнен не только конкуренций с западными странами, но и растущей конкуренцией со стороны партнеров РФ по БРИКС. В Африке, отметил он, активно развивают бизнес индийские и китайские компании, которые последние десятилетия вкладывают туда достаточно большие средства. В связи с этим он считает, что поддержка совместных предприятий со стороны правительства РФ должна быть существенно выше.