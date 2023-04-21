Самира Илянин: россияне, хотите работать с Африкой, уважайте ее культуру

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов обсудил с предпринимателями в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» проблемы, которые мешают развитию деловых связей со странами африканского континента.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус пожаловался бундестагу, что Запад проигрывает России в Африке с политической и экономической точки зрения. По словам министра, африканский регион — стратегически важный для Старого Света, однако позиции Европы становятся все более шаткими на фоне возрастающей роли России. Министру пришлось признать: страны континента сами охотно идут на контакты с российскими политиками и бизнесменами, рассказал депутат, председатель профильной комиссии по инвестициям Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.
Вместе с тем, выход российских предпринимателей на рынки Африки до сих пор сопряжен со многими сложностями. По словам депутата, предприниматели, которые развивают сотрудничество со странами африканского континента, нередко разочаровываются, так как лишаются денежных средств, вместо того, чтобы усиливать там свои позиции.
Председатель Комитета по развитию российско-африканского сотрудничества «Деловой России» Самира Илянин считает причинами этого недостаточную подготовленность компаний к специфике работы в Африке. По ее словам, африканские страны и ее лидеры, как правило, консервативны, требуют уважения к своей культуре, и чтобы учесть все нюансы работы в той или иной стране, необходимо пользоваться услугами консультантов, которые помогут подготовить план мероприятий и оформить все необходимые документы для работы.
Возможности для сотрудничества с африканскими странами, по словам эксперта, широкие. По ее мнению, Африка богата своими ископаемыми ресурсами, например, редкими металлами, и сельхозпродуктами, такими как чай, кофе, фрукты. Нигерия, в свою очередь, заинтересована в поставках удобрений из РФ, нефти и газа, а также в реализации совместных проектов по строительству гидро- и газовых электростанций.
«С этим большая проблема в Нигерии, там востребованы российские технологии», — отметила Самира Илянин.
Вместе с тем хорошие перспективы для выхода на африканский рынок есть и у российских предприятий малого и среднего бизнеса.
По словам генерального директора ООО «Военмемориалпроект» Арсения Мухина, российские производители могут занять серьезную долю рынка в сфере медицинских препаратов и оборудования. И некоторые предприниматели уже успешно продвигают свою продукцию и услуги во многих африканских странах.
«Мой приятель изобрел аппарат, которым можно дистанционно проводить анализ сердечнососудистой системы человека и выдавать рекомендации: выписать лекарства, обратиться к помощи доктора или вызвать экстренную помощь. Это необходимо в любой деревне Африки», — рассказал Арсений Мухин.
По словам эксперта, выход российских компаний на африканский рынок осложнен не только конкуренций с западными странами, но и растущей конкуренцией со стороны партнеров РФ по БРИКС. В Африке, отметил он, активно развивают бизнес индийские и китайские компании, которые последние десятилетия вкладывают туда достаточно большие средства. В связи с этим он считает, что поддержка совместных предприятий со стороны правительства РФ должна быть существенно выше.
«Для чего были созданы структуры Россотрудничества, которые находятся во всем мире? Мне кажется, что в первую очередь они должны помогать нашим предпринимателям выходить на локальные рынки», — заявил Арсений Мухин.
Поддержка государства прежде всего нужна для защиты инвестиций российский предприятий. По словам эксперта, в Африке крутится очень много мошенников, которые предлагают много сомнительных проектов. И чтобы не стать жертвой их манипуляций, необходимы гарантии на межгосударственном уровне, убежден Арсений Мухин.
Облегчить поиск надежных партнеров в Африке российским предпринимателям поможет создание деловых центров. С такой инициативой, по его словам, уже выступили предприниматели Санкт-Петербурга.