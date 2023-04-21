Политолог Малек Дудаков: страны Запада вряд ли рискнут перевернуть свою санкционную политику

По данным Bloomberg, идею ввести вместо «черного списка» товаров перечень разрешенных позиций обсудят перед саммитом G7, который пройдет в мае в Японии. Источники указали, что даже в этом случае под санкции не попадут западная агропродукция и лекарства. Главная задача «Большой семерки» — привлечь на свою сторону Евросоюз, что чревато долгими дискуссимями. Изменения должны одобрить все 27 членов ЕС, а многие из них сохраняют серьезную энергозависимость от РФ. При этом большие опасения у Запада вызывает непредсказуемая реакция со стороны Москвы.