Политолог Малек Дудаков: страны Запада вряд ли рискнут перевернуть свою санкционную политику

По данным европейских СМИ, страны «Большой семерки» намерены в рамках санкций радикально изменить принцип ограничения экспорта в Россию — так, чтобы он касался большей части поставок. Как сообщил ФАН политолог Малек Дудаков, это будет болезненно для РФ, но неизбежно ввергнет в рецессию Евросоюз.
По данным Bloomberg, идею ввести вместо «черного списка» товаров перечень разрешенных позиций обсудят перед саммитом G7, который пройдет в мае в Японии. Источники указали, что даже в этом случае под санкции не попадут западная агропродукция и лекарства. Главная задача «Большой семерки» — привлечь на свою сторону Евросоюз, что чревато долгими дискуссимями. Изменения должны одобрить все 27 членов ЕС, а многие из них сохраняют серьезную энергозависимость от РФ. При этом большие опасения у Запада вызывает непредсказуемая реакция со стороны Москвы.
Как считают эксперты, введение полного эмбарго на экспорт означает, что большая часть нынешних торговых потоков с РФ для Запада закроется. Напомним, уже введенные против РФ санкции сократили экспорт из Евросоюза и стран G7 в Россию почти вдвое, но речь все равно идет о товарных потоках на 66 миллиардов долларов. Многие страны-члены G7 считают, что такой объем слишком важен, особенно, с учетом способности РФ обходить санкции при помощи «параллельного импорта» через третьи страны.
Как сообщил корреспонденту ФАН политолог Малек Дудаков, возможный запрет западного экспорта будет не критичен для России, но нам потребуется определенный период для адаптации к этому эмбарго.
«Думаю, это будут весьма жесткие ограничения. По сути, страны Запада могут перевернуть свою санкционную политику. Если сейчас в Россию поставляется все, что не запрещено санкциями, то, в случае принятия новой повестки, они запретят поставлять к нам все — кроме того, что сами же себе и разрешат. То есть, это будет уже в полной мере запретительная политика со стороны Запада», — заявил Дудаков.
Что касается ответных шагов, то, по мнению аналитика, России придется и дальше перенастраивать потоки товаров, поступающие в страну путем «параллельного импорта» через третьи страны.
«Понятно, что, в первую очередь, в этом будут участвовать Турция, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия и т. д. Наверное, для нас такое решение «Большой семерки» не будет критично, но, как ни крути, все же довольно болезненно. Некоторое время нам придется адаптироваться к новым условиям, возможно, какие-то категории товаров могут, как и в прошлом году, на время исчезнуть с полок наших магазинов», — считает он.
Аналитик сообщил, что Запад и сам отлично понимает, что в ответ может получить со стороны России такие же жесткие ограничения в плане поставок энергоносителей.
«Я бы сказал, что вероятность подобного сценария имеется, но она все-таки меньше 50%. То есть, они могут к этому прийти, но далеко не факт, что это случится. Опять же, чем сложнее складывается ситуация в экономиках западных стран, тем ниже вероятность, что они сами же захотят ее усугублять. Тем более, что сейчас наступает летний период, и цены на электроэнергию в Европе и США наверняка подрастут. В этих условиях у западников поубавится мотивация идти на такие жесткие меры. К тому же, они рискуют тем, что Россия может вовсе перекрыть поставки своего газа», — считает эксперт.
К тому же, напомнил Дудаков, в самой Америке наблюдаются признаки наступления скорой экономической рецессии — там идет рост безработицы, развивается кредитный кризис и т. д.
«Тем не менее, я думаю, что первой на очереди в рецессию остается Европа. В конце концов, Америку российский экспорт и импорт затрагивают в меньшей степени. А Европа продолжает сохранять высокую зависимость от наших энергоносителей — несмотря на свои же санкции и теракт на «Северных потоках», они продолжают закупать у России много энергоресурсов. Готовы ли они рисковать потерей вообще всех товаров из РФ — это большой вопрос», — заключил Дудаков.
Напомним, 20 апреля Польша и страны Балтии призвали Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против РФ отключить Газпромбанк от международной системы межбанковских платежей SWIFT, сообщил портал EUobserver. В качестве минимальных усилий, восточные европейцы предлагают рассмотреть «замораживание» активов банка, через который проходит оплата за импорт российских нефти и газа в страны ЕС. Помимо требований в отношении Газпромбанка, Польша и Прибалтика призвали заморозить активы как можно большего числа российских банков и финансовых учреждений. Кроме того, «приоритетными» пунктами в новом пакете антироссийских санкций названы российский нефтепровод «Дружба» и импорт российских алмазов.