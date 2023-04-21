МИД РФ: необходимо готовиться к «любым сценариям» после истечения срока действия ДСНВ-3 в 2026 году

Также в МИД отметили, что для России очевидна потребность наращивать тактический ракетный потенциал для ответа на любые вызовы безопасности, в том числе в Калининграде. В современном мире гонка вооружений приобретает неконтролируемый характер, при этом наращивание ракетных вооружений США и их союзниками нацелено на достижение превосходства над РФ и Китаем, подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.