МИД РФ: необходимо готовиться к «любым сценариям» после истечения срока действия ДСНВ-3 в 2026 году

МИД РФ заявил о необходимости готовиться к «любым сценариям» после истечения срока действия ДСНВ-3 в 2026 году. В этом случае не исключено возникновение вакуума в поддержании стратегической стабильности, отметили в ведомстве.
Напомним, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (Договор о СНВ-3, или ДСНВ-3) ограничивает число ядерных боеголовок и носителей ядерного оружия у России и США соответственно. Формально действие соглашения между двумя странами истекает в 2026 году. Президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в послании Федеральному собранию.
Также в МИД отметили, что для России очевидна потребность наращивать тактический ракетный потенциал для ответа на любые вызовы безопасности, в том числе в Калининграде. В современном мире гонка вооружений приобретает неконтролируемый характер, при этом наращивание ракетных вооружений США и их союзниками нацелено на достижение превосходства над РФ и Китаем, подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «безнадежной» политику США в отношении России. Аналогичным образом дипломат охарактеризовал вооружение Киева Вашингтоном.