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В Екатеринбурге эвакуировали 2000 человек из-за возгорания в подвале административного здания

Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали 2000 человек из-за возгорания в подвале административного здания

В административном здании в центре Екатеринбурга загорелся стеллаж с макулатурой, из-за большого количества дыма эвакуировали две тысячи человек. Об этом сообщает главк МЧС по региону.

Согласно данным ведомства, в 16:23 по московскому времени поступило сообщение о пожаре в здании на улице Ленина, в котором также находятся несколько ресторанов и ночных клубов. Прибывшие на место ЧП огнеборцы установили, что из подвала здания идет густой дым.

В16:48 возгорание локализовали. МЧС России задействовали в тушении пожара 41 человек и 13 единиц техники.

Известно, что до прибытия пожарных 2000 человек эвакуировались самостоятельно. О пострадавших информации не поступало. Стоит отметить, что ранее сотрудники Росгвардии спасли из огня 14-летнюю девочку.
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