В Екатеринбурге эвакуировали 2000 человек из-за возгорания в подвале административного здания

Согласно данным ведомства, в 16:23 по московскому времени поступило сообщение о пожаре в здании на улице Ленина, в котором также находятся несколько ресторанов и ночных клубов. Прибывшие на место ЧП огнеборцы установили, что из подвала здания идет густой дым.