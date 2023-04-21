Дмитрий Илюхин рассказал о блокировке YouTube и конкурентной монетизации в соцсети ЯRUS

В российской социальной сети ЯRUS пользователи зарабатывают с момента регистрации: за ежедневную активность в профиль начисляется по 5 монет. Есть и другие возможности поощрения: блогеры и музыканты могут получать донаты от подписчиков, а разработчики — монетизировать мини-приложения.