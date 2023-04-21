Дмитрий Илюхин рассказал о блокировке YouTube и конкурентной монетизации в соцсети ЯRUS

Сегодня блокировка YouTube-каналов российских пользователей — волнующая тема для крупных блогеров. Насколько перспективна российская соцсеть ЯRUS для авторов контента, рассказал основатель и директор по разработке соцсети ЯRUS Дмитрий Илюхин в программе «Отдельная тема. Екатеринбург».
В социальной сети ЯRUS более 11 миллионов пользователей. Около 15% аудитории — активные авторы, и до 25% используют донаты. Дмитрий Илюхин уверен: соцсеть ЯRUS имеет конкурентную систему монетизации даже рядом с крупными зарубежными игроками.
«Система поощрения за просмотры контента ЯRUS, — это то, чего россияне лишились на YouTube. ЯRUS предоставляет уникальную монетизацию: за каждую тысячу просмотров видеороликов соцсеть выплачивает пятьдесят рублей. Есть и дополнительная система для крупных блогеров: за 100 тысяч просмотров ЯRUS дает разовую премию — 500 тысяч рублей», — рассказал радиоведущим основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин.
На YouTube существует риск потерять личный архив: блокировка каналов происходит без возможности выгрузки контента, отмечает Дмитрий Илюхин. Это объясняет, почему перед российскими авторами встает вопрос о поиске альтернативных платформ для заработка.
На вопрос о возможности блокировки YouTube эксперт предположил, что ограничения затронут скорость работы видеохостинга.
«В случае с YouTube полная блокировка маловероятна, но возможны ограничения трафика зарубежных ресурсов: урезание скорости работы. В таком случае пользоваться площадкой будет достаточно сложно. Поэтому задача ЯRUS — сформировать не аналог, а удобную кроссконтетную платформу, где россияне могут монетизировать творчество», — поделился Дмитрий Илюхин.
В российской социальной сети ЯRUS пользователи зарабатывают с момента регистрации: за ежедневную активность в профиль начисляется по 5 монет. Есть и другие возможности поощрения: блогеры и музыканты могут получать донаты от подписчиков, а разработчики — монетизировать мини-приложения.