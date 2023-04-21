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Франция предоставит Украине рельсы для восстановления железнодорожных путей

Общество
Франция предоставит Украине рельсы для восстановления железнодорожных путей

Париж передаст Киеву почти 25 тысяч тонн рельсов для реконструкции железных дорог на западе страны, заявил глава Минтранса Франции Клеман Бон.

Об этом политик сообщил во время своего пребывания в Одессе, куда он приехал с официальным визитом. На свой странице в Twitter (соцсеть заблокирована Роскомнадзором в РФ) Бон добавил, что эта помощь позволит восстановить примерно 150 километров разрушенных путей.

Поставка рельсов была согласована во время конференции, посвященной помощи Украине. Она проходила в Париже в декабре прошлого года.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил председателя Европарламента Жозепа Борреля ускорить вопрос с поставкой боеприпасов для ВСУ.
железнодорожные пути франция Украина
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