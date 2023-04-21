Франция предоставит Украине рельсы для восстановления железнодорожных путей

Об этом политик сообщил во время своего пребывания в Одессе, куда он приехал с официальным визитом. На свой странице в Twitter (соцсеть заблокирована Роскомнадзором в РФ) Бон добавил, что эта помощь позволит восстановить примерно 150 километров разрушенных путей.