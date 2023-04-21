Глава Пентагона Остин: Танки Abrams для обучения ВСУ в скором времени прибудут в Германию

Американские танки Abrams, которые будут использоваться для обучения украинских военнослужащих, прибудут на территорию Германии в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
Глава американского военного ведомства сообщил, что западные страны передали Украине более 230 танков и 1,5 тысяч другой бронированной техники. С их помощью были оснащены девять новых бронетанковых бригад ВСУ.
Ранее издание Associated Press сообщило, что в скором времени в Германию должны прийти 31 танк Abrams для обучения около 250 украинских военных. Издание подчеркнуло, что данные боевые машины по завершению обучения не будут переданы украинской стороне.