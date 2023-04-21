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Президент Чехии Петр Павел анонсировал визит главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Прагу в начале мая

Политика
Президент Чехии Петр Павел анонсировал визит главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Прагу в начале мая

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Чехии Петр Павел 2 мая проведут переговоры в столице республики. Об этом журналистам сообщил лично глава государства.

По словам политика, изначально встреча должна была состояться 21 апреля. Однако представительнице регионального содружества пришлось отложить рабочую поездку в связи с рождением внука.

«Она позвонила мне и в связи с этим событием предложила перенести нашу встречу на 2 мая в Прагу», — отметил Павел.

Как стало известно, предстоящие переговоры главным образом будут посвящены поддержке киевских властей. Также стороны могут обсудить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развитие отношений европейских стран с Китаем.

Ранее правительство Бразилии представило план по прекращению огня в зоне украинского конфликта. Однако в ЕС данную инициативу назвали «несвоевременной».
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