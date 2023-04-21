Депутат Госдумы Драпеко призвала забыть о певице Лайме Вайкуле на фоне ее заявления о памятниках ВОВ

Россиянам стоит вычеркнуть певицу Лайму Вайкуле из своей памяти. Так депутат Госдумы Елена Драпеко отреагировала на слова исполнительницы о памятниках солдатам ВОВ.
Речь идет о недавнем заявлении артистки. На своем YouTube-канале она сообщила, что созданные в честь героев Великой отечественной войны монументы не имеют художественной ценности.
«Мы должны Лайму Вайкуле уже вычеркнуть из своей памяти и забыть про нее. И что она там считает или не считает, для нас не имеет никакого значения», — приводит слова Драпеко RT.
Депутат назвала памятники святынями. Также она сделала акцент на том, что правительство продолжит защищать скульптуры культурного достояния.
Это далеко не первое антироссийское высказывание исполнительницы. Ранее она поддержала актрису Лию Ахеджакову, известную своей русофобской позицией. По мнению звезды, артистка заслуживает только «любовь и почет».