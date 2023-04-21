Asharq Al-Awsat: США намекнули на тяжесть бремени украинского конфликта через утечку документов Пентагона

США признались, что украинский конфликт стал тяжелым бременем для Вашингтона. К такому выводу пришли авторы издания Asharq Al-Awsat после утечки секретных документов Пентагона.
Соединенные Штаты всегда шпионили за миром и продолжат это делать из-за своей «природы», констатировали аналитики. Причиной тому они назвали страх Белого дома перед неожиданностями.
«Слитые» материалы американской разведки гласят, что при контрнаступлении ВСУ могут столкнуться с нехваткой прикрытия с воздуха, систем ПВО и боеприпасов, обратили внимание журналисты. На этом фоне они предположили, что утечка документов является инструментом «непрямой дипломатии» США.
«Все это позволяет американцам снять с себя ответственность», — говорится в статье.
Группа из 19 республиканцев в американском конгрессе ранее призвала президента США Джо Байдена прекратить помощь Киеву. Об этом говорится в их совместном обращении.