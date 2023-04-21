Asharq Al-Awsat: США намекнули на тяжесть бремени украинского конфликта через утечку документов Пентагона

«Слитые» материалы американской разведки гласят, что при контрнаступлении ВСУ могут столкнуться с нехваткой прикрытия с воздуха, систем ПВО и боеприпасов, обратили внимание журналисты. На этом фоне они предположили, что утечка документов является инструментом «непрямой дипломатии» США.