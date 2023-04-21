Глава РФ Владимир Путин поручил предусмотреть приоритет финансирования исследований в сфере науки и техники

Согласно поручению, правительством должно будет предусмотрено финансирование исследований, цель которых непосредственно связана с реализацией стратегических инициатив президента в научных и технологических областях. Кроме того, это относится и к исследованиям, которые имеют критическое значение для обеспечения технологической независимости страны.