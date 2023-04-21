Глава РФ Владимир Путин поручил предусмотреть приоритет финансирования исследований в сфере науки и техники

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть приоритетное финансирование исследований, связанных с реализацией стратегических инициатив в научно-технологической сфере. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Согласно поручению, правительством должно будет предусмотрено финансирование исследований, цель которых непосредственно связана с реализацией стратегических инициатив президента в научных и технологических областях. Кроме того, это относится и к исследованиям, которые имеют критическое значение для обеспечения технологической независимости страны.
Путин поручил при необходимости внести изменения в нормативно-правовые акты, которые касаются уточнения требований к формированию государственного задания на выполнение работ по проведению научных исследований. Доклад по выполнению поручения должен быть представлен до десятого июля. Ответственными по нему назначены глава правительства Михаил Мишустин и академик РАН Геннадий Красников.
Ранее Путин поручил Минпросвещения и МГУ провести мероприятия по педагогике в странах СНГ.